Журналист обратился к американцам после слов Путина о Харрис

Ирландский журналист Чей Боуз иронично прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о смехе кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис, Боуз теперь «усомнился» в необходимости американцам голосовать за экс-главу государства Дональда Трампа. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Если Путину нравится смех Камалы, значит ли это, что вы должны голосовать за Трампа?» — пошутил журналист.

Иронизируя, Боуз также задался вопросом, будет ли голосование американцев за Трампа с учетом симпатии к Харрис отражением «вмешательства» РФ в американский электоральный процесс.

Выступая на заседании ВЭФ, Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» Харрис на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее Трамп оценил заявление Путина о «поддержке» Харрис.