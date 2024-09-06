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Журналист обратился к американцам после слов Путина о Харрис

Журналист Боуз после слов Путина задался вопросом о Харрис и Трампе в США

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости/Carlos Osorio/AP

Ирландский журналист Чей Боуз иронично прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о смехе кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис, Боуз теперь «усомнился» в необходимости американцам голосовать за экс-главу государства Дональда Трампа. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Если Путину нравится смех Камалы, значит ли это, что вы должны голосовать за Трампа?» — пошутил журналист.

Иронизируя, Боуз также задался вопросом, будет ли голосование американцев за Трампа с учетом симпатии к Харрис отражением «вмешательства» РФ в американский электоральный процесс.

Выступая на заседании ВЭФ, Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» Харрис на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее Трамп оценил заявление Путина о «поддержке» Харрис.

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