Трамп оценил заявление Путина о «поддержке» Харрис

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Владимира Путина о поддержке его соперницы Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах. Его слова приводит ТАСС.

Республиканец заявил, что не понимает, что именно нужно говорить в связи с комментарием российского лидера.

«Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — признался Трамп.

Выступая на заседании ВЭФ, Владимир Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

После этого телеканал Sky News написал, что слова Путина о том, что на предстоящих президентских выборах в США Москва будет «поддерживать» Харрис, демонстрируют «усмешку и интриганство» российского лидера, поскольку он «не всегда говорит то, что думает».

Ранее в Белом доме негативно отреагировали на заявления Путина о выборах в США.