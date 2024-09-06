В Британии отреагировали на заявление Путина о Харрис двумя словами

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис двумя словами. Свое мнение политик высказал в социальной сети Х.

«Топовый троллинг», — написал Кертен.

Свое заявление президент России сделал накануне в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у РФ был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, комментируя ситуацию, признался, что не знает, как реагировать на такие слова. При этом немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего сервиса для хранения файлов Megaupload Ким Дотком назвал Путина шахматным гроссмейстером.

Ранее Песков призвал «влюбиться» в смех Камалы Харрис.