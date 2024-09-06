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Украинские СМИ раскрыли отношение Кулебы к своей отставке

«Общественное»: Кулеба не хотел уходить с поста главы МИД Украины

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Alina Smutko/Reuters

Недавно отправленный в отставку бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не хотел уходить со своего поста. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники в ЕС.

«Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, поэтому ситуация с назначением сложная», — подчеркнул собеседник издания.

Как отмечается в материале, депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе обратила внимание на то, что ни украинский лидер Владимир Зеленский, ни сам Кулеба не смогли объяснить четко причину отставки министра иностранных дел.

До этого испанское издание Mundo писало, что новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вероятно, будет бороться против снятия ограничений США на использование оружия большой дальности для ударов ВСУ по территории России.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского.

При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова заявила, что никто в Киеве не может объяснить отставки чиновников.

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