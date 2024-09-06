Стало известно о нежелании Кулебы покидать пост главы МИД Украины

Уволенный с поста министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не хотел уходить с должности. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза.

«Мы знаем, что Кулеба не хотел уходить с этого поста, поэтому ситуация с назначением сложная», — заявил один из дипломатов в разговоре с журналистами.

По мнению некоторых депутатов Верховной рады, Кулебу могли заставить написать заявление об уходе. В частности такую точку зрения высказала парламентарий Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая отметила, что четкую причину увольнения не смогли озвучить ни сам Кулеба, ни украинский лидер Владимир Зеленский.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны.

При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии «Слуга народа». С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров рассказал, как встретился с Кулебой по просьбе Турции.