Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области не облегчило положение на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой народной республике для Киева. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <...> Пока там сложно», — подчеркнул Зеленский.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал вторжение в Курскую область попыткой отвлечь ВС РФ от Покровска в ДНР. При этом Сырский констатировал продолжающееся усиление давления ВС РФ на этом направлении, вопреки попыткам отвлечь российские силы.

Ранее газета Financial Times писала, что Зеленский подвергся критике со стороны военных и законодателей из-за продвижения российских военных на востоке. Как пишет FT, многие украинцы праздновали вторжение ВСУ в Курскую область 6 августа, надеясь, что это заставит Москву перенаправить войска на новый фронт и переломить ход конфликта в пользу Украины, но прорыв линии фронта в Донбассе вызвал негативную реакцию в адрес украинского руководства.

Ранее журналист увидел начало конца для Зеленского в решении атаковать Курскую область.