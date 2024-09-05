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В Белом доме негативно отреагировали на заявления Путина о выборах в США

В Белом доме призвали Путина перестать говорить о выборах президента США

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Ron Edmonds/AP

Белому дому не понравились высказывания президента РФ Владимира Путина о президентских выборах в США. Об этом пишет ТАСС.

«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал [в них] вмешиваться», — заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

5 сентября Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

В четверг телеканал Sky News написал, что слова Путина о том, что на предстоящих президентских выборах в США Москва будет «поддерживать» Харрис, демонстрируют усмешку и интриганство российского лидера, поскольку он «не всегда говорит то, что думает».

В этот же день немецкий предприниматель Ким Дотком назвал Путина шахматным гроссмейстером после его слов о поддержке Харрис на грядущих выборах.

Ранее Харрис призвали объясниться после заявления Путина о ее поддержке.

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