Британский политик предрек будущее Зеленского

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен оценил будущее правление президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) политика.

«Режим Зеленского рушится», — написал Кертен.

Таким образом он ответил на публикацию американского блогера Джексона Хинкла о том, что ряд членов правительства Украины подали в отставку в массовом порядке в пользу Зеленского.

До этого стало известно, что уход министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с занимаемого поста связан с конфликтом с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Зеленского. При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Бербок обратилась к уходящему в отставку главе МИД Украины.