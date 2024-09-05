Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине, однако этот процесс должен происходить не на основе «эфемерных требований» Киева. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия не приемлет решение украинского кризиса «на основе эфемерных требований». Урегулирование конфликта должно произойти «на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», добавил президент.

Путин напомнил, что в 2022 году в рамках переговоров в Стамбуле удалось договориться с украинской стороной, однако «им дали команду» не подписывать соглашений.

По мнению главы государства, в ходе урегулирования украинского кризиса необходимо искать такие гарантии, которые «хоть как-то» работают.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Индия имеет возможность помочь в урегулировании конфликта на Украине, однако на данный момент нет предпосылок для переговоров по решению кризиса.

Ранее Песков заявил, что российские военные бьют исключительно по военным целям.