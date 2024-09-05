Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине, однако этот процесс должен происходить не на основе «эфемерных требований» Киева. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия не приемлет решение украинского кризиса «на основе эфемерных требований». Урегулирование конфликта должно произойти «на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле», добавил президент.

Путин напомнил, что в 2022 году в рамках переговоров в Стамбуле удалось договориться с украинской стороной, однако «им дали команду» не подписывать соглашений.

По мнению главы государства, в ходе урегулирования украинского кризиса необходимо искать такие гарантии, которые «хоть как-то» работают.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Индия имеет возможность помочь в урегулировании конфликта на Украине, однако на данный момент нет предпосылок для переговоров по решению кризиса.

Ранее Песков заявил, что российские военные бьют исключительно по военным целям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами