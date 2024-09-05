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Премьер Малайзии объяснил, почему БРИКС важен для мирового сообщества

Премьер Малайзии Ибрагим: БРИКС важен для сдерживания индустриальных стран

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Объединение БРИКС необходимо для укрепления сотрудничества между странами Глобального Юга, а также сдерживания более богатых и экономически развитых государств. Об этом в беседе с РИА Новости заявил премьер Малайзии Анвар Ибрагим.

«БРИКС - очень важный инструмент для укрепления такого рода сотрудничества между странами Глобального Юга. Не обязательно в антагонизме, но, по крайней мере, для сдерживания натиска других более богатых индустриальных стран», - подчеркнул он.

По словам Ибрагима, значение БРИКС также состоит в том, чтобы «выдерживать давление» западных стран вместе.

До этого Ибрагим заявил что Малайзия собирается вступить в БРИКС и укрепить сотрудничество со странами-членами. Премьер добавил, что вступление в БРИКС поможет стране укрепить отношения с Россией и со странами глобального юга. Также Малайзия планирует диверсифицировать свои усилия в области экономической дипломатии посредством вступления в организацию.

Ранее Путин заявил об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг.

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