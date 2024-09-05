Путин заявил об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг

Основные деловые и торговые маршруты все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции, когда основные деловые связи, торговые маршруты и, в целом, весь вектор развития — все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг», — сказал президент.

Также глава государства заявил, что дальневосточные регионы России дают прямой выход на растущие перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Путин участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: вчера он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

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