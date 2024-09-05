Путин пошутил о принадлежности Грефа к классикам

Президент РФ Владимир Путин в шутку включил председателя правления Сбера Германа Грефа в число классиков. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Глава государства 5 сентября принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке в период с 3 по 6 сентября. Во время мероприятия российскому лидеру задали вопрос про льготную ипотеку в стране, процитировав Грефа.

При этом президент обратил внимание, что до этого присутствующий на заседании премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вспомнил несколько высказываний известных русских писателей. В том числе это касается Антона Чехова.

«А вы Грефа уже цитируете — тоже в число классиков входит», — добавил Путин, обращаясь к задавшему вопрос человеку.

Также он обратил внимание, что можно было бы чаще вспоминать фразы и генерального директора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко. Как сказал российский лидер, этот государственный деятель также является «большим специалистом ярко и метко выражаться» по ряду вопросов.

Ранее Путин призвал сохранить ставку по двум льготным ипотекам.