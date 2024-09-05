Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин пошутил о принадлежности Грефа к классикам

Путин в шутку назвал главу Сбера Грефа классиком

Президент РФ Владимир Путин в шутку включил председателя правления Сбера Германа Грефа в число классиков. Об этом сообщается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Глава государства 5 сентября принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке в период с 3 по 6 сентября. Во время мероприятия российскому лидеру задали вопрос про льготную ипотеку в стране, процитировав Грефа.

При этом президент обратил внимание, что до этого присутствующий на заседании премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим вспомнил несколько высказываний известных русских писателей. В том числе это касается Антона Чехова.

«А вы Грефа уже цитируете — тоже в число классиков входит», — добавил Путин, обращаясь к задавшему вопрос человеку.

Также он обратил внимание, что можно было бы чаще вспоминать фразы и генерального директора «ДОМ.РФ» Виталия Мутко. Как сказал российский лидер, этот государственный деятель также является «большим специалистом ярко и метко выражаться» по ряду вопросов.

Ранее Путин призвал сохранить ставку по двум льготным ипотекам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами