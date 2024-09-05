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Путин заявил, что Россия «поддержит» Харрис на выборах

Путин: РФ «поддержит» Харрис после выхода Байдена из президентской гонки США

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем», — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах в США победит избранный американским народом кандидат, а дело России — не вмешиваться и наблюдать.

Девятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии участие в выборах примет бывший президент Дональд Трамп, от Демократической партии — действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Ранее Медведев заявил, что конфликт на Украине выгоден США.

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