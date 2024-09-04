Медведев заявил, что конфликт на Украине выгоден США

Вашингтону выгоден конфликт на Украине, и результаты президентских выборов в Соединенных Штатах вряд ли на что-то повлияют. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Думаю, никто из вас не питает иллюзий: что Трамп, что Камала — разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, все-таки будет с остервенением это делать, а кто-то аккуратнее», — сказал он.

До этого Медведев сказал, что России необходимо создать санитарный кордон на границе с Украиной для защиты своих территорий от возможных обстрелов со стороны ВСУ. При этом ширина этого кордона будет зависеть от типа оружия, которое будет поставляться Украине.

Зампред Совбеза также подчеркнул, что у Украины почти не осталось источников дохода. По его словам, именно поэтому украинские власти пытаются вернуть Донбасс, так как более половины ресурсной базы полезных ископаемых приходится на регион.

Ранее Медведев исключил переговоры о мире с Украиной до «полного разгрома врага».