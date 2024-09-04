Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что конфликт на Украине выгоден США

Медведев: США нужен конфликт на Украине, разницы между Харрис и Трампом не будет

close
Dmitry Astakhov/AP

Вашингтону выгоден конфликт на Украине, и результаты президентских выборов в Соединенных Штатах вряд ли на что-то повлияют. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Думаю, никто из вас не питает иллюзий: что Трамп, что Камала — разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, все-таки будет с остервенением это делать, а кто-то аккуратнее», — сказал он.

До этого Медведев сказал, что России необходимо создать санитарный кордон на границе с Украиной для защиты своих территорий от возможных обстрелов со стороны ВСУ. При этом ширина этого кордона будет зависеть от типа оружия, которое будет поставляться Украине.

Зампред Совбеза также подчеркнул, что у Украины почти не осталось источников дохода. По его словам, именно поэтому украинские власти пытаются вернуть Донбасс, так как более половины ресурсной базы полезных ископаемых приходится на регион.

Ранее Медведев исключил переговоры о мире с Украиной до «полного разгрома врага».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами