Путин заявил, что Западу не удалось поставить Россию на колени

Западные страны рассчитывали на то, что поставят Россию на колени и «расчленят» ее, но они не смогли этого добиться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По его словам, элиты США и некоторых стран Европы думали, что вот-вот свалится «манна небесная» и они добьются своих стратегических целей относительно России, к которым они стремились на протяжении столетий.

Также Путин заявил, что Россия не проводит «политику дедолларизации», это не она отказалась от расчетов в американских долларах, а ей отказали, США надеялись, что таким образом российская экономика рухнет.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

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