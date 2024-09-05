СМИ раскрыли, кто больше всех выиграл от кадровых перестановок на Украине

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак стал главным выгодоприобретателем от недавних кадровых перестановок в украинском правительстве. Об этом со ссылкой на источники пишет украинское издание «РБК-Украина».

«Главным выгодоприобретателем от кадровых рокировок собеседники РБК-Украина называют главу офиса президента Андрея Ермака», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что он укрепил свое влияние на исполнительную власть на Украине.

Кроме того, как сообщает агентство, в офисе Зеленского также планировали сместить с должности премьера Украины Дениса Шмыгаля, инициативу поддержал Ермак, однако против такого шага выступил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

5 сентября депутат Арахамия рассказал о подробностях грядущих кадровых перестановок. В частности, он заявил, что после отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы новым министром иностранных дел станет его заместитель Андрей Сибига. А Ольга Стефанишина, ушедшая с поста министра по европейской и евроатлантической интеграции, станет министром юстиции.

В этой связи депутат Верховной рады Украины от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что кадровые перестановки в украинской власти свидетельствуют о ее централизации со стороны Зеленского и его офиса.

Ранее в ЕС отреагировали на отставки в правительстве Украины.