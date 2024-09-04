В ЕС отреагировали на отставки в правительстве Украины

В Евросоюзе приняли к сведению отставки в правительстве Украины. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, слова которого передает РИА Новости.

Он добавил, что ЕС не комментирует публично внутренние решения, связанные с кадровым обеспечением институтов государств-партнеров.

Накануне стало известно, что на Украине в отставку подали сразу шесть человек из руководства страны. В том числе вице-премьер Ирина Верещук, вице-премьер, министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава минэкологии Руслан Стрелец и глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Сообщалось, что отставку Верещук принять отказались.

Ранее политолог назвал последствия «министропада» на Украине.