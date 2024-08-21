Президент РФ Владимир Путин передал дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча российского лидера с Ли Цяном состоялась в Кремле.

«Просьба передать господину председателю дружеский привет», — сказал Путин на встрече.

Глава государства также адресовал китайскому коллеге «самые лучшие пожелания». Путин напомнил, что Си Цзиньпина ждут в России в октябре в качестве участника саммита БРИКС в Казани.

Ли Цян прибыл в Москву по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина. В среду, 21 августа, они провели переговоры в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран, по итогам которой подписано несколько межправительственных и межведомственных документов. Премьер Госсовета Китая Ли Цян возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.