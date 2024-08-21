Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин передал дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину

Путин на встрече с премьером Госсовета КНР передал привет Си Цзиньпину

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин передал дружеский привет председателю КНР Си Цзиньпину на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча российского лидера с Ли Цяном состоялась в Кремле.

«Просьба передать господину председателю дружеский привет», — сказал Путин на встрече.

Глава государства также адресовал китайскому коллеге «самые лучшие пожелания». Путин напомнил, что Си Цзиньпина ждут в России в октябре в качестве участника саммита БРИКС в Казани.

Ли Цян прибыл в Москву по приглашению премьер-министра Михаила Мишустина. В среду, 21 августа, они провели переговоры в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран, по итогам которой подписано несколько межправительственных и межведомственных документов. Премьер Госсовета Китая Ли Цян возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Ранее Путин раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами