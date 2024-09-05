Индия имеет возможность помочь в урегулировании конфликта на Украине, однако на данный момент нет предпосылок для переговоров по решению кризиса. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Моди имеет возможность свободно взаимодействовать с Россией, Украиной и США. При этом, как отметил Песков, отношения президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди являются «весьма и весьма конструктивными».

Все это, по мнению пресс-секретаря президента РФ, предоставляет Индии «очень хорошие шансы для Индии использовать свой вес в мировых делах» с целью склонить Вашингтон и Киев «к большей политической воле».

По вопросу потенциальной посреднической миссии премьера Индии по Украине Песков заявил, что на данный момент нет конкретных планов по соответствующим действиям, поскольку «предпосылок для переговоров мы сейчас не видим».

До этого Песков заявил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году власть в стране является незаконной, законность власти там прервалась десять лет назад.

Ранее Песков отметил, что российские военные бьют исключительно по военным целям.