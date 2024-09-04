Путин призвал скорректировать правила схода на берег в портах Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что правила схода на берег в прежде закрытых портах Дальнего Востока нужно скорректировать, поскольку они устарели. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) президент уточнил у главы команды RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, почему при сходе на берег возникают сложности.

«Это закрыто по линии Минобороны? Пограничников?» — задал вопрос Путин.

Российский лидер отметил, что многие запреты при сходе на берег «принимались еще в стародавние времена, и сегодня абсолютно неактуальны». Путин подчеркнул, что когда-то весь Владивосток был закрыт и на его территории располагалась по сути только военно-морская база, однако теперь город процветает.

«Раскрытие региона для возможных посещений чрезвычайно важно», — сказал глава РФ, обращаясь к Мамонтову.

До этого полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на полях ВЭФ доложил Путину, что третий год подряд базовые показатели развития Дальнего Востока существенно превышают общероссийские.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Целью ВЭФ является стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Путин призвал к сотрудничеству Сербии и Дальнего Востока.