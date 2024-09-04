Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал скорректировать правила схода на берег в портах Дальнего Востока

Путин: правила схода на берег в прежде закрытых портах Дальнего Востока устарели

Президент России Владимир Путин заявил, что правила схода на берег в прежде закрытых портах Дальнего Востока нужно скорректировать, поскольку они устарели. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) президент уточнил у главы команды RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, почему при сходе на берег возникают сложности.

«Это закрыто по линии Минобороны? Пограничников?» — задал вопрос Путин.

Российский лидер отметил, что многие запреты при сходе на берег «принимались еще в стародавние времена, и сегодня абсолютно неактуальны». Путин подчеркнул, что когда-то весь Владивосток был закрыт и на его территории располагалась по сути только военно-морская база, однако теперь город процветает.

«Раскрытие региона для возможных посещений чрезвычайно важно», — сказал глава РФ, обращаясь к Мамонтову.

До этого полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на полях ВЭФ доложил Путину, что третий год подряд базовые показатели развития Дальнего Востока существенно превышают общероссийские.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Целью ВЭФ является стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Путин призвал к сотрудничеству Сербии и Дальнего Востока.

Все новости на тему:
ВЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами