Визит в Монголию назвали «триумфом» Путина

Визит Владимира Путина в Монголию продемонстрировал слабость Запада и «триумф» российского лидера. Такую оценку дает немецкая газета Neue Zürcher Zeitung.

В материале отмечается, что для Путина визит в Улан-Батор стал триумфом, поскольку он показал насколько велико влияние Москвы на бывшего союзника СССР, а также продемонстрировал бессилие стран Запада перед президентом России на фоне выданного ордера на арест от Международного уголовного суда.

По мнению авторов материала, для Монголии внешняя политика является постоянным балансированием. Улан-Батор стремится стать частью западного сообщества, но, с другой стороны, понимает необходимость поддерживать дружеские отношения с РФ.

Российский президент 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Владимир Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом.

По итогам переговоров главы двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. Позже в этот же день они возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, который установлен в Улан-Баторе.

Ранее Лавров оценил реакцию западных политиков на визит Путина в Монголию.