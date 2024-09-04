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В Белом доме прокомментировали удар ВС РФ по военному училищу в Полтаве

Кирби пообещал усиливать ПВО Украины после удара ВС РФ по училищу в Полтаве

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Evelyn Hockstein/Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат сосредотачиваться на укреплении сил ПВО Украины, пообещав Киеву больше помощи в ближайшие недели. Так он прокомментировал удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве, сообщается на сайте Белого дома.

Он заверил, что президент США Джо Байден дал четко понять, что поддержка Украины останется непоколебимой, Вашингтон продолжит сосредотачиваться на укреплении ВСУ и сил ПВО против атак ВС РФ, схожих с ударом в Полтаве.

«Как вы видели, всего 10 дней назад мы объявили об очередном пакете военной помощи, который включал боеприпасы для систем HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками, боеприпасы, Javelin, противотанковые системы, и в ближайшие недели будет больше. Поэтому мы собираемся и в дальнейшем поддерживать украинцев и пытаться защитить их от подобных атак», – добавил Кирби.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что потери украинской стороны исчисляются сотнями.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 40 военных, еще 180 получили ранения.

Ранее в Совфеде предупредили США об ответе на разрешение ВСУ бить вглубь России.

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