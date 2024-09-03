В Совфеде предупредили США об ответе на разрешение ВСУ бить вглубь России

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что разрешение от США бить вглубь России дальнобойным оружием станет опасной тенденцией. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал данные о том, что Владимир Зеленский в ходе поездки в Вашингтон попробует добиться соответствующего разрешения от Джо Байдена.

«Я думаю, что американцы понимают, что Зеленский втягивает их в войну, в конфликт с нашей страной. Для него это единственный способ уцелеть. Потому что дела на фронте идут ни шатко ни валко. А время идет», — сказал Джабаров.

Он предупредил, что, если Байден даст разрешение на удары вглубь российской территории, это станет опасной тенденцией. В то же время сенатор отметил, что в случае такого развития событий для Москвы откроется возможность бить по объектам, которые могут представлять ценность для США.

Джабаров предположил, что у «американцев хватит ума» не давать необходимого для ударов вглубь РФ оружия в руки Украины.

До этого The Economist писал, что Зеленский в последний раз попытается получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь российской территории. По данным издания, он обратится к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке.

Ранее в Совфеде связали с «истерикой Киева» попытки добиться разрешения бить вглубь РФ.