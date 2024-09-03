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В Совфеде предупредили США об ответе на разрешение ВСУ бить вглубь России

Сенатор Джабаров: разрешение США бить вглубь России станет опасной тенденцией

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что разрешение от США бить вглубь России дальнобойным оружием станет опасной тенденцией. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал данные о том, что Владимир Зеленский в ходе поездки в Вашингтон попробует добиться соответствующего разрешения от Джо Байдена.

«Я думаю, что американцы понимают, что Зеленский втягивает их в войну, в конфликт с нашей страной. Для него это единственный способ уцелеть. Потому что дела на фронте идут ни шатко ни валко. А время идет», — сказал Джабаров.

Он предупредил, что, если Байден даст разрешение на удары вглубь российской территории, это станет опасной тенденцией. В то же время сенатор отметил, что в случае такого развития событий для Москвы откроется возможность бить по объектам, которые могут представлять ценность для США.

Джабаров предположил, что у «американцев хватит ума» не давать необходимого для ударов вглубь РФ оружия в руки Украины.

До этого The Economist писал, что Зеленский в последний раз попытается получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь российской территории. По данным издания, он обратится к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке.

Ранее в Совфеде связали с «истерикой Киева» попытки добиться разрешения бить вглубь РФ.

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