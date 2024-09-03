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Премьер Малайзии на встрече с Путиным отметит интерес страны к БРИКС

Премьер Малайзии Ибрагим на встрече с Путиным подчеркнет интерес страны к БРИКС

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Depositphotos

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке сообщит в рамках беседы с российским президентом Владимиром Путиным об интересе страны к интеграции в БРИКС. Об этом говорится в сообщении МИД Малайзии на своем сайте.

«Премьер-министр также повторно выразит интерес Малайзии к присоединению к БРИКС во время беседы с президентом Путиным», — сообщило ведомство.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября.

До этого Турция официально направила заявку на вступление в существующий с 2006 года альянс БРИКС, сообщило 2 сентября агентство Bloomberg. В настоящее время в союз входят Россия, Китай, Бразилия, Иран, Индия, ЮАР, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. К альянсу также хотят присоединиться Малайзия и Азербайджан, страны уже подали официальные заявки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали решение Турции о вступлении в БРИКС.

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