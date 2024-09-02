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В Кремле прокомментировали решение Турции о вступлении в БРИКС

Песков заявил, что Турция давно проявляет интерес к вступлению в БРИКС

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Themba Hadebe/AP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС.

«Турция проявляет интерес к вступлению в БРИКС, это действительно так... Они заявляли об этом давным-давно», — сказал официальный представитель суда.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, написало, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что возможное присоединение Турции к БРИКС станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и других государств «Большой семерки».

20 августа сообщалось, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Ранее в действиях Турции увидели планы создать новый военно-политический блок.

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