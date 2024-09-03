В Германии предрекли бегство «миллионов» с Украины этой зимой

Зимой Украина может столкнуться с дальнейшими отключениями электричества по всей стране, что может обернуться «широкомасштабной катастрофой», поскольку миллионы людей могут «убежать» за границу. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

«Зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе… Начнется массовое бегство миллионов людей (из страны – Прим. ред.)», – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что по всей стране на Украине уже происходят веерные отключения электроэнергии из-за кризиса в энергетическом секторе государства.

2 сентября национальная компания «Укрэнерго» сообщала, что в трех областях Украины для потребителей отключена подача электроэнергии. По техническим причинам были обесточены потребители в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии наблюдались в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским объектам энергетики. По всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, кроме того, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Ранее сообщалось, что до 400 тысяч человек покинут Украину из-за отключений электроэнергии.