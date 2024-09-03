Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии предрекли бегство «миллионов» с Украины этой зимой

Welt: зимой на Украине без электричества начнется массовое бегство людей

close
Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Зимой Украина может столкнуться с дальнейшими отключениями электричества по всей стране, что может обернуться «широкомасштабной катастрофой», поскольку миллионы людей могут «убежать» за границу. Об этом сообщает немецкое издание Welt.

«Зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе… Начнется массовое бегство миллионов людей (из страны – Прим. ред.)», – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что по всей стране на Украине уже происходят веерные отключения электроэнергии из-за кризиса в энергетическом секторе государства.

2 сентября национальная компания «Укрэнерго» сообщала, что в трех областях Украины для потребителей отключена подача электроэнергии. По техническим причинам были обесточены потребители в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии наблюдались в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским объектам энергетики. По всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, кроме того, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Ранее сообщалось, что до 400 тысяч человек покинут Украину из-за отключений электроэнергии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами