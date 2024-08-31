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ЦБ Украины ожидает, что сотни тысяч украинцев могут покинуть страну

Bloomberg: до 400 тысяч человек покинут Украину из-за отключений электроэнергии

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Emilio Morenatti/AP

Около 400 тысяч человек покинут Украину из-за отключения электроэнергии. Об этом пишет Bloomberg.

«На данный момент постоянная неопределенность, вызванная российскими атаками, затрудняет для украинцев планирование на краткосрочную перспективу, не говоря уже о зиме. Украинский центральный банк прогнозирует, что в этом году страну покинут еще 400 000 человек из-за трудностей, таких как веерные отключения электроэнергии и угрозы энергетической инфраструктуре», — говорится в статье.

30 августа сообщалось, что глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности за плохую защиту энергообъектов.

Отмечалось, что экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, а также в Киевской и ряде других областей Украины.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кира Рудик заявила, что атаки ВС РФ на инфраструктуру республики приближают страну к полному отключению электроэнергии.

Ранее на Украине пообещали отключать свет круглые сутки.

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