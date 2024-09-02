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Си Цзиньпин рассказал о перспективах сотрудничества с Африкой

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Африкой защищать интересы развивающихся стран

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Global Look Press

Китай готов совместно с африканскими странами защищать интересы развивающихся стран. Об этом в рамках встречи с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди в Пекине заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«Китай готов воспользоваться исторической возможностью вместе с Демократической Республикой Конго укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество, совместно продвигать китайско-африканское сотрудничество, совместно защищать общие интересы развивающихся стран», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

До этого эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин заявил, что сейчас маловероятно, что БРИКС пополнится новыми членами из Африки.

Панин также подчеркнул, что текущему составу БРИКС необходимо «устаканиться»: согласовать ожидания, выработать механизмы взаимодействия и продемонстрировать, что расширение не просто увеличивает количество участников, но и приносит практическую ценность, способствует синергии и сотрудничеству. Он добавил, что только после этого можно будет обсуждать возможность следующей волны расширения БРИКС.

Ранее политологи и ученые обсудили будущее многополярного мира.

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