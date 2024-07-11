Сегодня отношения РФ с мировым сообществом основаны на национальных интересах и принципах взаимоуважения. Будучи участником БРИКС и ШОС, Россия выступает против попыток Запада вмешиваться в дела суверенных государств. В этом и заключается новый миропорядок. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Будущее многополярного мира и роль России», состоявшемся на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».

По словам политолога Александра Асафова, Россия препятствует насаждению ценностей «новой этики». Тем самым, уточнил он, РФ сводит на нет попытки поддержания однополярного западо-центричного мироустройства.

Политолог подчеркнул, что «мир гегемона остался в прошлом, несмотря на то, что за него инерционно цепляется так называемый коллективный Запад».

«Мы видим конструктивную, дружескую повестку в Африке, в Латинской Америке», — заявил Асафов.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов рассказал об особой роли Китая в построении многополярного мира.

Он отметил, что в тексте совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, говорится о том, что Россия и Китай намерены консолидировать усилия в построении справедливого многополярного мира.

Эксперт убежден, что геополитические интересы РФ и КНГ будут многие десятилетия «близки друг другу и в контексте борьбы с гегемонией Запада, и в создании справедливого миропорядка.

Руководитель Сектора новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Петр Топычканов отметил, что другим важным мировым игроком стала Индия.

Он подчеркнул, что Индия продолжает вести независимую политику в интересах собственного развития и процветания, несмотря на западное давление.

Латинская Америка, по мнению участников круглого стола, также не хочет подчиняться «европейским нарративам».

Эксперты сошлись во мнении, что, строя новое справедливое мироустройство, в котором не будет места единому гегемону, навязывающему всем свои правил игры, президент России Владимир Путин меняет мир к лучшему.