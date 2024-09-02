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Турецкий аналитик оценил перспективы урегулирования украинского конфликта

Аналитик Гёчмен: ситуация вокруг переговоров по Украине может вскоре поменяться

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик, в перспективе они будут «более сложными», чем ранее, однако ситуация может поменяться ввиду больших потерь украинской армии и возможности победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен.

«Учитывая нынешние обстоятельства, переговоры по Украине будут более сложными, чем раньше», — подчеркнул он.

По мнению Гёчмена, главная причина усложнения переговорного процесса по урегулированию ситуации – атака ВСУ на территорию Курской области. Как отметил аналитик, Россия «жестко отреагирует» на шаги, которые направлены против суверенитета государства.

По оценке эксперта, на данный момент «переговоры, похоже, зашли в тупик», однако он не исключил, что потери ВСУ на поле боя и возможность победы Трампа на президентских выборах «могут поставить на повестку дня другой сценарий».

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода.

По его словам, в Стамбуле, на переговорах, которые проходили между российской и украинской стороной вскоре после начала специальной военной операции (СВО), было очень легко прийти к согласию сторон, но Киев этого не захотел.

Ранее в Кремле усомнились в способности Трампа решить конфликт на Украине за сутки.

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