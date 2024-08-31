Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Сербии заявил, что не общался с Путиным с начала СВО

Президент Сербии Вучич заявил, что не разговаривал с Путиным с начала СВО

close
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Сербский президент Александар Вучич, по его собственным словам, уже 2,5 года не общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как начался [украинский] конфликт», — заявил Вучич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Чехии.

Политик отметил, что, в отличие от него, многие европейские лидеры продолжали разговаривать с Путиным и встречаться с ним на различных международных площадках.

При этом он также подчеркнул, что Сербия не скрывает своих «традиционных связей» с Россией и не стыдится их.

28 августа сообщалось, что сербские власти надеются договориться с Францией о поставках 12 истребителей Rafale во время визита президента Эммануэля Макрона в Белград в конце недели. В Кремле назвали это решение «выбором наших сербских друзей».

Ранее Вучич объяснил покупку истребителей у Франции, а не России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами