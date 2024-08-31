Глава Сербии заявил, что не общался с Путиным с начала СВО

Сербский президент Александар Вучич, по его собственным словам, уже 2,5 года не общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как начался [украинский] конфликт», — заявил Вучич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Чехии.

Политик отметил, что, в отличие от него, многие европейские лидеры продолжали разговаривать с Путиным и встречаться с ним на различных международных площадках.

При этом он также подчеркнул, что Сербия не скрывает своих «традиционных связей» с Россией и не стыдится их.

28 августа сообщалось, что сербские власти надеются договориться с Францией о поставках 12 истребителей Rafale во время визита президента Эммануэля Макрона в Белград в конце недели. В Кремле назвали это решение «выбором наших сербских друзей».

Ранее Вучич объяснил покупку истребителей у Франции, а не России.