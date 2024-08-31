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Трамп пообещал закончить конфликты в других странах

Трамп пообещал завершить все войны за рубежом в случае победы на выборах

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Charly Triballeau/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании пообещал завершить «войны за рубежом» в случае своей победы на предстоящих выборах. Трансляция велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

«Вместе мы боремся за безопасность наших границ, положим конец бесконечным войнам за рубежом», — сказал политик.

Трамп также пообещал победить коррупцию в правительстве и «восстановить свободу слова» в США.

В ходе этого же выступления республиканец заявил, что ладить с Россией — это хорошо, а действующий президент США Джо Байден «растерял остатки разума».

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах намерен положить конец конфликту на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что воспринимает заявления американского политика о готовности завершить конфликт со всей серьезностью.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии за пост главы государства будет бороться Дональд Трамп, от Демократической партии — нынешний вице-президент Камала Харрис.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин удивился покушению на Трампа.

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Выборы в США — 2024
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