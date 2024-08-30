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Командующий ВСУ пригрозил Безуглой из-за высказываний о крушении F-16

Командующий ВВС Олещук пригрозил Безуглой из-за высказываний о крушении F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Командующий ВВС Украины Николай Олещук обратился к депутату Верховной рады Марьяне Безуглой с предупреждением, что ей придется ответить за свои высказывания, связанные с крушением американского истребителя F-16, переданного Киеву. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Я обращаюсь к народному депутату [Марьяне Безуглой], которая давно продала свое имя для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!» — написал Олещук.

По словам командующего, парламентарий в очередной раз вылила грязь на него лично и ВВС Украины, а также «дискредитировала производителей американского оружия». Олещук отметил, что в настоящее время ведется расследование причин крушения F-16, в котором участвуют и представители США.

Он также подчеркнул, что Киев получил предварительный отчет о причинах инцидента.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Ранее на Украине разгорелся скандал после крушения американского истребителя F-16.

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