На Украине разгорелся скандал после крушения американского истребителя F-16

Бывший спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат призвал Службу безопасности страны (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) завести дело на народного депутата Марьяну Безуглую после ее слов о ликвидации российскими войсками американского самолета-истребителя F-16. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Безуглая заявляла, что первый F-16 на Украине сбила «дружественным огнем» ракета противовоздушной обороны Patriot.

«Сколько продлится это издевательство над страной и войсками? СБУ — здесь, наверное, и для вас есть работа!» – прокомментировал Игнат слова Безуглой.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Ранее в Госдуме оценили потерю первого F-16 на Украине.