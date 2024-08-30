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Песков прокомментировал сообщения о контактах Дурова с Кремлем

Песков: никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что создатель Telegram Павел Дуров не менее 50 раз приезжал в Россию с 2014 года, заявил, что переговоров у предпринимателя с Кремлем не было.

«Никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было, а то, что он посещал Россию — он гражданин РФ, он свободно передвигается, естественно, он посещал Россию», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Также он отметил, что между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было.

Кроме того, Песков ответил на вопрос журналистов, встречался ли Дуров с Путиным.

«Насколько мне известно, никогда», — сказал он.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Вечером 28 августа суд в Париже предъявил ему обвинение по шести пунктам, в том числе отказ от сотрудничества со спецслужбами и кибермошенничество. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором.

Ранее спутницу Дурова заподозрили в работе на Моссад.

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