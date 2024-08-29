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В МИД РФ сочли атаку на Курскую область ответом Украины на мирную инициативу Путина

Захарова: вторжение в Курскую область стало ответом Киева на мирный план Путина

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вторжение ВСУ в Курскую область «своего рода ответом» Киева на мирную инициативу, выдвинутую Владимиром Путиным. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вторжение на территорию Курской области режима Зеленского - своего рода ответ укробандеровцев на мирную инициативу президента РФ», — подчеркнула Захарова.

До этого представитель МИД заявила, что Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине, выступала за начало мирных переговоров.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее в Китае призвали не ждать переговоров по Украине в ближайшее время.

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