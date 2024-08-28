В Турции рассказали, почему сорвалось соглашение между Россией и Украиной в 2022 году

В 2022 году некоторые страны не захотели завершения конфликта Украины и России, хотя условия мирного соглашения уже были почти согласованы на переговорах в Стамбуле. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

Куртулмуш рассказал, что во время переговоров делегации «почти достигли финальной точки, чтобы добиться справедливого и сбалансированного мира», который был бы приемлем для обеих сторон. Дискуссия почти дошла до подписания соглашения, однако «некоторые страны не захотели, чтобы война закончилась».

По словам спикера турецкого парламента, это случилось потому, что «США пытаются консолидировать европейский континент посредством войны на Украине, а также хотят озадачить Россию серьезной проблемой».

В марте 2022 года после начала специальной военной операции в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и Украины, на которых были обозначены контуры возможного мирного соглашения. Глава российской делегации Владимир Мединский тогда заявлял, что от Украины были получены письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое, и запретом на нахождение на территории иностранных военных баз и иностранных войск.

В ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции раскрыли один из возможных пунктов соглашения по Украине.