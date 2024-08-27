Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о приоритетных вопросах в осеннюю сессию

Депутат Топилин: в осеннюю сессию в ГД обсудят рост производительности труда

close
100%
Depositphotos

Одним из приоритетных вопросов в повестке депутатов в ходе осенней сессии будет повышение производительности труда. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

«Все говорят о том, что низкая безработица, не хватает кадров, недостаточно рабочих рук, я на это смотрю несколько иначе. Считаю, что если мы сможем сделать хороший задел по повышению производительности труда, хотя бы 10-15 процентов, то никакой нехватки рабочих рук просто не будет», — подчеркнул Топилин.

По его словам, важно двигаться вперед с помощью различных экспериментальных режимов цифровизации, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).

Президент России Владимир Путин до этого сообщил, что в течение следующих шести лет предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы страны.

По его словам, в современных условиях производительность труда напрямую зависит от темпов цифровизации. В том числе речь идет о внедрении в работу технологий ИИ.

Ранее в России разработали методику расчета кадровых потребностей экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами