В Госдуме рассказали о приоритетных вопросах в осеннюю сессию

Одним из приоритетных вопросов в повестке депутатов в ходе осенней сессии будет повышение производительности труда. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин.

«Все говорят о том, что низкая безработица, не хватает кадров, недостаточно рабочих рук, я на это смотрю несколько иначе. Считаю, что если мы сможем сделать хороший задел по повышению производительности труда, хотя бы 10-15 процентов, то никакой нехватки рабочих рук просто не будет», — подчеркнул Топилин.

По его словам, важно двигаться вперед с помощью различных экспериментальных режимов цифровизации, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).

Президент России Владимир Путин до этого сообщил, что в течение следующих шести лет предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы страны.

По его словам, в современных условиях производительность труда напрямую зависит от темпов цифровизации. В том числе речь идет о внедрении в работу технологий ИИ.

Ранее в России разработали методику расчета кадровых потребностей экономики.