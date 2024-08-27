Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ

AP: Киев будет применять свое дальнобойное оружие в обход ограничений Запада

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На Украине заявляют, что у нее есть собственное новое дальнобойное оружие, способное наносить удары вглубь территории России без согласия стран Запада. Речь идет о ракете-дроне «Паляница», имеющей схожие характеристики с американской ракетой ATACMS с дальностью действия до 700 километров, передает Associated Press.

«Украина рассчитывает на новое дальнобойное оружие, которое позволит обойти западные ограничения и нанести удар по территории России», — говорится в тексте.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, подобное оружие «изменит ситуацию», поскольку Киев сможет «наносить удар там, где Россия этого не ожидает».

«Если у нас будет собственное оружие, подобное этому, мы почувствуем себя более независимыми и уверенными», — заявил он.

Как напоминает AP, министр обороны Украины Рустем Умеров также намекнул, что «Паляница» будет применена в ответ на массированную атаку ВС РФ 26 августа.

23 июля министр обороны Латвии Адрис Спрудс сообщал, что Рига поставит на Украину первую партию из более чем 500 дронов. Позднее стало известно, что латвийская сторона уже подготовила эту партию к передаче. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что враждебные действия Латвии могут лишь продлить агонию Украины и не повлияют на исход российской специальной военной операции.

Ранее Зеленский пригрозил России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами