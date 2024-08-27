Стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ

На Украине заявляют, что у нее есть собственное новое дальнобойное оружие, способное наносить удары вглубь территории России без согласия стран Запада. Речь идет о ракете-дроне «Паляница», имеющей схожие характеристики с американской ракетой ATACMS с дальностью действия до 700 километров, передает Associated Press.

«Украина рассчитывает на новое дальнобойное оружие, которое позволит обойти западные ограничения и нанести удар по территории России», — говорится в тексте.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, подобное оружие «изменит ситуацию», поскольку Киев сможет «наносить удар там, где Россия этого не ожидает».

«Если у нас будет собственное оружие, подобное этому, мы почувствуем себя более независимыми и уверенными», — заявил он.

Как напоминает AP, министр обороны Украины Рустем Умеров также намекнул, что «Паляница» будет применена в ответ на массированную атаку ВС РФ 26 августа.

23 июля министр обороны Латвии Адрис Спрудс сообщал, что Рига поставит на Украину первую партию из более чем 500 дронов. Позднее стало известно, что латвийская сторона уже подготовила эту партию к передаче. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что враждебные действия Латвии могут лишь продлить агонию Украины и не повлияют на исход российской специальной военной операции.

Ранее Зеленский пригрозил России.