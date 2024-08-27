Зеленский пригрозил России

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированных атак ВС РФ пригрозил России «ответом». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Обязательно ответим России на этот и все остальные удары», — написал Зеленский.

По его словам, в ходе ночной атаки российские военные применили БПЛА, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Утром 26 августа российские войска начали массированный ракетный обстрел городов Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Луцке и других городах. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку «одним из мощнейших ударов» по стране. В минобороны Украины пообещали ответить на нее.

Ранее в Госдуме анонсировали продолжение «‎ударов возмездия» по Украине.