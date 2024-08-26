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Боевой дух ВСУ призвали подорвать ударами по центрам принятия решений Украины

Рогов: удары по центрам принятия решений помогут подорвать боевой дух ВСУ

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Stringer/Reuters

Чтобы подорвать боевой дух Вооруженных сил Украины, России необходимо наносить удары по центрам принятия решений, убежден председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Их разрушение будет своеобразным «актом символизма», заявил он в беседе с НСН.

«Я считаю, что нам необходимо еще бить по центрам принятия решений на данной территории, пусть они даже если будут и пустые, но само их разрушение будет актом символизма, все эти руины сильно подорвут боевой дух противника», — заявил Рогов.

Он также напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский больше не легитимный глава государства, что делает быстрой и легкой задачу «ликвидировать его» и остальных «главарей шайки». По мнению Рогова, в этом случае те, кто их сменит, будут менее агрессивны, а также будут задумываться перед началом конфликта, опасаясь последствий.

В Минобороны сегодня сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Зеленский назвал атаку «одним из мощнейших ударов» и призвал Запад снять ограничение по использованию дальнобойного оружия для атак вглубь России.

Ранее Рогов рассказал о новой тактике ВСУ в Запорожской области.

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