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Путин предложил укрепить экономику России для успешного завершения СВО

Путин: для успешного завершения СВО необходимо укрепление экономической базы

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил правительству и Центробанку обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на совещании по экономическим вопросам.

Во вступительном слове президент России предложил сотрудникам правительства и Центробанка «обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года», которые будут включать «укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции».

Владимир Путин отметил высокие темпы роста отечественной экономики, отдельно остановившись на обрабатывающих отраслях, которые задают «традиционно высокую планку» развития. По словам главы государства, за первое полугодие 2024 года ВВП России вырос на 4,6%.

26 августа на том же совещании президент Путин заявил, что доходы российского бюджета за семь месяцев 2024 года выросли на 36% по сравнению с прошлым годом и приблизились к 20 трлн рублей. Он отметил, что рост экономики и заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете и назвал текущий показатель хорошим.

Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России.

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