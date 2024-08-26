В Совфеде заявили, что спецслужбы США «сомнут» Дурова

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские спецслужбы попытаются добиться от задержанного в Париже Павла Дурова сотрудничества и в итоге «сомнут его», как это произошло с Марком Цукербергом. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что основатель Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Цукерберг ранее заявлял о независимости, однако сейчас все разработанные им соцсети находятся под контролем американцев. Дурова, вероятно, «сомнут» таким же образом, считает Джабаров.

«Я думаю, то же самое они попытаются сделать с Telegram. Либо они оставят в заключении Дурова, пока он не сломается», — предположил сенатор.

24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей Франции к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову.

Ранее Кнайсль раскрыла будущее Telegram в Европе.