Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кнайсль раскрыла будущее Telegram в Европе

Кнайсль: Париж будет давить на Евросоюз по введению санкций против Telegram

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дурова Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации подобных мер. Своим мнением она поделилась в беседе с RT.

«Она [Франция], конечно, получит поддержку Еврокомиссии от фон дер Ляйен и Тьерри Бретона — комиссара, отвечающего за социальные сети. У всех этих чиновников проблемы с независимыми источниками информации, такими платформами, как Twitter (Х), Telegram и TikTok», — заявила Кнайсль.

По ее словам, Дурова нельзя обвинять в намеренном поощрении преступности в мессенджере, поскольку Telegram контактировал с необходимыми органами в сфере безопасности.

24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей Франции к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову.

Ранее немецкий депутат назвал подлинную причину ареста Дурова во Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами