Кнайсль раскрыла будущее Telegram в Европе

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дурова Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации подобных мер. Своим мнением она поделилась в беседе с RT.

«Она [Франция], конечно, получит поддержку Еврокомиссии от фон дер Ляйен и Тьерри Бретона — комиссара, отвечающего за социальные сети. У всех этих чиновников проблемы с независимыми источниками информации, такими платформами, как Twitter (Х), Telegram и TikTok», — заявила Кнайсль.

По ее словам, Дурова нельзя обвинять в намеренном поощрении преступности в мессенджере, поскольку Telegram контактировал с необходимыми органами в сфере безопасности.

24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей Франции к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову.

Ранее немецкий депутат назвал подлинную причину ареста Дурова во Франции.