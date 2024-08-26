Стало известно, как Путин «играл на самолюбии и неуверенности» Трампа

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер предупредил, что республиканцу нужна «компетентная команда вокруг него», поскольку он якобы подвержен манипуляциям. Макмастер считает, что во время президентства Трампа Владимир Путин «играл на самолюбии и неуверенности» главы США с помощью лести, пишет Politico.

Так, в своей книге «На войне с самим собой: мой срок службы в Белом доме Трампа» Макмастер указал, что Владимир Путин, как бывший сотрудник спецслужбы, умело воздействовал на президента США.

«<…> Стоит ли мне писать, как Путин пытался манипулировать президентом Трампом, или нет? И я подумал: ну, Путин знает, как он пытался это сделать. Так что, возможно, если я напишу, как Путин пытался нажать на кнопки Дональда Трампа, это сделает будущего президента Трампа, если он будет избран, менее восприимчивым к подобным тактикам», — заявил экс-помощник Трампа в эфире телеканала CBS.

До этого экс-глава США Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю, владельцу соцсети X Илону Маску заявил, что во время его президентства у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Экс-президент подчеркнул, что отлично ладил с российским лидером, и тот уважал его.

Ранее советник Трампа рассказал, станет ли он звонить Путину по Украине.