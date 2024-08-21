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У Трампа рассказали, станет ли он звонить Путину по Украине

Советник Трампа допустил его звонок Путину для урегулирования по Украине

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Reuters

Бывший президент США, кандидат в главы государства от республиканцев Дональд Трамп может пойти на контакт с российским лидером Владимиром Путиным для поиска выхода из украинского кризиса, считает старший советник американского политика Брайан Хьюз, передает РИА Новости. По его словам, стороны могут провести разговор по телефону с целью разрешения конфликта.

«Не отвечаю за календарь и звонки президента [Трампа], но он уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию. По отношению к каждому мировому лидеру он продемонстрировал <…> способность общаться и сохранять отношения», — пояснил Хьюз, отвечая на вопрос российского агентства о возможности контакта Трампа с Путиным.

Трамп не раз называл конфликт на Украине провалом текущей администрации его преемника Джо Байдена. По утверждению политика, при нем такого бы не случилось, и закрыть текущий кризис он может буквально за 24 часа. В американском медиапространстве обсуждается несколько вариантов плана Трампа на счет конфликта на Украине, в частности, так называемый двойной ультиматум, обещающий усиление поддержки Украины в случае продолжения боевых действий со стороны России и ее полной прекращение, если прекращать огонь не станет Киев. При этом способность политика действительно добиться остановки конфликта воспринимается скептически, в том числе украинским руководством.

Ранее Трамп констатировал нехватку у Украины военных для продолжения конфликта.

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Операция на Украине
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