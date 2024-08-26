Финляндию сочли законной военной целью России в случае конфликта с НАТО

В случае прямого военного конфликта между Россией и НАТО военные базы на территории Финляндии станут законными целями Москвы, поскольку рано или поздно вся военная инфраструктура страны окажется под контролем Североатлантического альянса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный эксперт Алексей Леонков на фоне информации о том, что Хельсинки обсуждает размещение солдат блока на территории республики, а также планов создания бронетанковой бригады НАТО на границе с РФ.

Эксперт напомнил, что, когда Финляндия захотела присоединиться к Североатлантическому альянсу, в Москве начали прорабатывать вопрос укрепления границы, в связи с чем был создан отдельный военный округ и несколько баз, которые обеспечивают противовоздушную оборону.

По словам Леонкова, рано или поздно все базы Финляндии перейдут под контроль НАТО, и в случае глобального конфликта станут законными целями Москвы.

«Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», — подчеркнул он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих неподалеку от границы с Россией в финском городе Миккели.

В связи с этим глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что это связано с агрессивной позицией президента Александра Стубба к Москве, который в точности повторяет политику США.

Ранее в Финляндии выступили с неожиданным предложением по отношениям с Россией.