Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финляндию сочли законной военной целью России в случае конфликта с НАТО

Аналитик Леонков: армия Финляндии станет законной целью РФ при конфликте с НАТО

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

В случае прямого военного конфликта между Россией и НАТО военные базы на территории Финляндии станут законными целями Москвы, поскольку рано или поздно вся военная инфраструктура страны окажется под контролем Североатлантического альянса. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный эксперт Алексей Леонков на фоне информации о том, что Хельсинки обсуждает размещение солдат блока на территории республики, а также планов создания бронетанковой бригады НАТО на границе с РФ.

Эксперт напомнил, что, когда Финляндия захотела присоединиться к Североатлантическому альянсу, в Москве начали прорабатывать вопрос укрепления границы, в связи с чем был создан отдельный военный округ и несколько баз, которые обеспечивают противовоздушную оборону.

По словам Леонкова, рано или поздно все базы Финляндии перейдут под контроль НАТО, и в случае глобального конфликта станут законными целями Москвы.

«Вряд ли рядовые финны обрадуются такой новости. Но кто их спрашивает? Сегодня у власти в Хельсинки находятся люди, которые защищают не свои, а американские национальные интересы», — подчеркнул он.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих неподалеку от границы с Россией в финском городе Миккели.

В связи с этим глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что это связано с агрессивной позицией президента Александра Стубба к Москве, который в точности повторяет политику США.

Ранее в Финляндии выступили с неожиданным предложением по отношениям с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами