Финляндии необходимо заключить новый дружественный договор с Россией. С таким предложением выступил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

Профессор подчеркнул, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией нужно разработать «как можно быстрее». Хельсинки стоит дать понять Кремлю, что страна ни при каких обстоятельствах не будет использована для нападения на Россию.

До этого стало известно, что НАТО планирует развернуть бронетанковую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих неподалеку от границы с Россией в финском городе Миккели.

В связи с этим глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что это связано с агрессивной позицией президента Александра Стубба к Москве, который в точности повторяет политику США.

По его словам, подобная политика ведет к снижению уровня жизни, безопасности, доходов от торговли и ухудшению платежного баланса Финляндии.

Ранее в Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения сил НАТО у границ с РФ.