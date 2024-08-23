В Госдуме порассуждали об ответе ВСУ на вторжение в Курскую область

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ответ России на вторжение ВСУ в Курскую область должен быть жестким и эффективным. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал слова посла в США Анатолия Антонова о том, что Владимир Путин принял решение по ответу на действия Украины в российском регионе.

Чепа подчеркнул, что источники министерства обороны дают разную информацию о том, какие силы участвуют в подавлении вторжения, когда ВСУ выдворят из Курской области и что происходит в российском регионе. Каким бы ни были планы, они должны быть жесткими, считает депутат.

Он напомнил, что из-за действий ВСУ страдают граждане и регионы России.

«Мы это все видим. Люди начинают волноваться. Поэтому ответы должны быть жесткие, эффективные и быстрые», — подытожил Чепа.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейские страны вмешаться и «положить конец» вторжению ВСУ на территорию Курской области. Он также счел «несомненным тот факт, что Киев для своих атак использует западное оружие».

Ранее в Британии заявили, что Путин «устоял перед соблазном» одного действия под Курском.