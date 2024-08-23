В Британии заявили, что Путин «устоял перед соблазном» одного действия под Курском

Президент России Владимир Путин «устоял перед соблазном» передислоцировать войска из Донбасса в Курскую область, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет обозреватель Юлиус Штраус в материале для журнала The Spectator.

«Путин, конечно, мог бы передислоцировать свои имеющиеся силы. Но Киев широко оповестил о том, что заставить Россию вывести войска с востока Украины является одной из главных целей атаки на Курск. Сделать это сейчас было бы признанием того, что Кремль переиграли», — говорится в тексте.

На данный момент Владимир Путин устоял перед соблазном таких действий, констатировал автор.

Возможно, российский лидер счел, что ВСУ будет сложнее вести конфликт сразу на двух фронтах, чем ВС РФ, сказано в материале. Кроме того, по мнению Штрауса, серьезная эскалация конфликта со стороны Москвы может еще глубже втянуть страны Запада в противостояние, что для России крайне нежелательно.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Владимир Путин принял решение по ответу на попытку Вооруженных сил Украины вторгнуться в Курскую область. Дипломат выразил уверенность в том, что все причастные понесут суровое наказание за то, что произошло в российском регионе.

Ранее французский политик призвал Европу положить конец вторжению ВСУ в Курскую область.