Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что Путин «устоял перед соблазном» одного действия под Курском

Spectator: Путин устоял перед соблазном перебросить войска из Донбасса под Курск

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин «устоял перед соблазном» передислоцировать войска из Донбасса в Курскую область, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет обозреватель Юлиус Штраус в материале для журнала The Spectator.

«Путин, конечно, мог бы передислоцировать свои имеющиеся силы. Но Киев широко оповестил о том, что заставить Россию вывести войска с востока Украины является одной из главных целей атаки на Курск. Сделать это сейчас было бы признанием того, что Кремль переиграли», — говорится в тексте.

На данный момент Владимир Путин устоял перед соблазном таких действий, констатировал автор.

Возможно, российский лидер счел, что ВСУ будет сложнее вести конфликт сразу на двух фронтах, чем ВС РФ, сказано в материале. Кроме того, по мнению Штрауса, серьезная эскалация конфликта со стороны Москвы может еще глубже втянуть страны Запада в противостояние, что для России крайне нежелательно.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Владимир Путин принял решение по ответу на попытку Вооруженных сил Украины вторгнуться в Курскую область. Дипломат выразил уверенность в том, что все причастные понесут суровое наказание за то, что произошло в российском регионе.

Ранее французский политик призвал Европу положить конец вторжению ВСУ в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами